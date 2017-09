Brits theaterman Peter Hall (86) overleden

Hall was onder meer de oprichter van de Royal Shakespeare Company waar hij tot 1968 de artistieke leiding had. Hij was een wereldwijd bekend theaterman en had volgens het National Theatre ''een ongekend grote invloed in de twintigste eeuw op het artistieke leven in Groot-Brittannië''.

Hall werd in 1973 de baas bij het National Theatre in Londen en regelde er de premières van onder meer het stuk The Homecoming (1965) van Harold Pinter, Bedroom Farce (1977) van Alan Ayckbourn en Amadeus (1979) van Peter Shaffer. Halls laatste productie bij het National Theatre was in 2011.

Opera

Behalve in het theater verwierf Hall faam in de opera. Hij werkte onder meer met The Royal Opera en was verantwoordelijk voor de opvoering van Wagners Ring des Nibelungen op de honderdste verjaardag van het overlijden van de Duitse componist Richard Wagner (1813-1883) op het festival van Bayreuth.