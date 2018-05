Jasper Krabbé kan strijd Vermeer en Van Gogh 'invoelen'

De presentator en kunstenaar denkt dat iedere maker zich in die strijd kan inleven, zo vertelt hij in de VARAgids. "Een gast die een meubelstuk maakt of een ontwerper van platenhoezen: iedere creatief weet hoe dat voelt."

Volgens Krabbé (46) komt het gevoel doordat een kunstenaar altijd begint met niks. "En uit dat niks maak je iets en daaraan ten grondslag ligt liefde, verwondering, kunnen, talent, maar ook gewoon kijken. In het geval van de schilderkunst is het kijken. Dat zijn we verleerd."

In zijn nieuwe programma Het geheim van de meester laat de kunstenaar daarom 45 minuten naar een kunstwerk kijken. Met een team maakt hij het schilderij na. "Ik geloof dat de gemiddelde tijd die mensen voor een schilderij staan negen tot elf seconden is. (...) Er is nog maar zo weinig bereidheid om echt te kijken. De afstand tussen de kunst en de kijker lijkt steeds groter te worden. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik hoop dat dit een manier is om mensen bekende werken en de verhalen erachter te laten zien."

Buiten maatschappij

Krabbé denkt dat het van alle tijden is dat kunstenaars enigszins buiten de maatschapij staan. "Rembrandt is straatarm gestorven, Van Goghs verhaal kennen we. Vermeer idem dito, arm gestorven. Het gaat om iets dat kunstenaars aan de wereld geven wat niet uit te drukken is in geld. Ik denk dat ik dat heel sterk voel. Dat zit er ook achter om zo’n programma te maken."