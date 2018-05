Grote Banksy tentoonstelling in Amsterdam

Topstuk is het enorme schilderij Forgive Us Our Trespassing van 122 bij 244 centimeter, dat Banksy in 2010 gebruikte om zijn dvd Exit Through the Gift Shop in Oxford Street in Londen te promoten.

De Banksy-expositie Keep it Real vindt plaats tussen 20 juni en 20 juli.

Banksy staat bekend om zijn vaak politiek gekleurde en humoristische kunstwerken, waarin hij graffiti combineert met zijn eigen sjabloon techniek.

Zijn straatwerkkunst is te vinden in steden over de hele wereld, maar ook op plekken als de Gazastrook.

Video: Trailer Exit Through the Gift Shop