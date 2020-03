Boek & Cultuur Recensieoverzicht: Musical Hello, Dolly! 'soms zelfs onbenullig' Slideshow Infographic Video Ondanks stemproblemen bij hoofdrolspeelster Simone Kleinsma die dreigden roet in het eten te gooien, beleefde de nieuwe Nederlandse versie van de musical Hello, Dolly! zondag zijn première. De recensies zijn lovend over het spel van Kleinsma, maar kritisch over het verhaal en het ouderwetse karakter van de musical.