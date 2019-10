Wereldwijde financiële toezichthouders zijn niet van plan om de cryptomunt van Facebook of andere vergelijkbare munten te verbieden, zegt ECB-directeur Benoît Coeuré donderdag. Wel moeten libra en andere cryptomunten zich aan de "hoogste wettelijke normen" houden, waarschuwt hij.

Het is een opvallend positieve uitspraak over libra, die wereldwijd onder vuur ligt. Toezichthouders en politici uit verschillende landen hebben vanaf het begin hun zorgen over de plannen van Facebook geuit. Ook de ECB liet zich sinds de bekendmaking in juni kritisch uit over de munt, en Frankrijk zei zelfs de lancering van de munt te willen verbieden.

De zorgen gaan over onder meer het gebrek aan regelgeving als de 2,4 miljard gebruikers van Instagram, Facebook en WhatsApp in één keer de cryptomunt kunnen gaan gebruiken. Daarnaast zouden privacy- en witwasrisico's op de loer liggen en wordt gevreesd voor gevaren van de financiële stabiliteit en de ondermijning van reguliere valuta.

Libra werd in juni gelanceerd door een samenwerkingsverband van 28 bedrijven, waarvan er inmiddels zeven zijn opgestapt als gevolg van de controverse, waaronder PayPal, Visa en MasterCard. Facebook stelde woensdag dat de zogenoemde Libra Association desondanks met gemak honderd leden zal halen voor de lancering van de munt.

Die zou volgens Facebook door de gesprekken over regelgeving mogelijk wel later plaatsvinden dan juni 2020, waarvoor de introductie oorspronkelijk gepland stond.