Libra, de onlangs aangekondigde cryptomunt van Facebook, heeft sinds juni veel stof doen opwaaien. Sinds de aankondiging hebben meerdere centrale banken zich kritisch uitgelaten over de cryptovaluta en is het bedrijf onder vuur genomen in de Amerikaanse Senaat. Waarom eigenlijk? Vijf vragen over Facebooks nieuwe cryptomunt.

Laten we bij het begin beginnen: wat is libra?

Libra is een cryptomunt die in juni werd aangekondigd door Facebook. De munt wordt geïntroduceerd door een samenwerkingsverband van 28 bedrijven, waaronder Uber, Paypal en dus Facebook.

In eerste instantie wil Facebook de valuta vooral inzetten om gebruikers onderling geld te laten uitwisselen. Het is de bedoeling dat bedrijven de munt ook gaan gebruiken, zodat je er bijvoorbeeld een kop koffie mee kunt kopen. Het socialemediabedrijf hoopt de cryptomunt in de eerste helft van 2020 te introduceren.

Vanwaar de cryptomunt, Facebook?

Facebook lijkt op papier alleen nobele doelen na te streven met de munt. Bij de aankondiging schrijft het bedrijf dat libra in het leven is geroepen om meer mensen toegang te geven tot financiële diensten.

"Voor veel mensen op de wereld zijn simpele financiële diensten, zoals het sparen, versturen en uitgeven van geld, nog ver weg. Dit gaan we proberen te vloeren met de Calibra, een nieuwe digitale portemonnee dat je kunt gebruiken om libra te sparen, sturen en uit te geven", schreef Facebook.

Als Facebook alleen maar nobele doelen nastreeft, waarom is er dan kritiek?

Sinds de aankondiging van de munt hebben onder meer de Europese Centrale Bank (ECB), de centrale banken van de Verenigde Staten en China, maar ook Amerikaanse politici bezorgd gereageerd op de aangekondigde libra.

De zorgen gaan onder meer over het gebrek aan regelgeving als in één klap de 2,4 miljard gebruikers van Instagram, Facebook en Whatsapp beschikking krijgen tot de cryptomunt. Ook zijn er zorgen over witwassen, consumentenbescherming en privacy.

Tot slot zou Facebook met de cryptomunt te veel financiële macht in handen kunnen krijgen. "Als Facebook en andere bedrijven een bank willen worden, moeten ze maar een bankvergunning aanvragen", twitterde de Amerikaanse president Donald Trump kritisch.

Wie zal er toezicht houden op de munt?

Dat zou Finma, de Zwitserse autoriteit van financiële markten, moeten doen. Libra Association, het samenwerkingsverband van meerdere bedrijven achter libra, is gevestigd in Genève.

Dit is echter nog niet zeker. Volgens David Marcus, hoofd van Calibra, lopen er tussen het bedrijf en Finma nog gesprekken over de toezichthouder.

Momenteel zijn er in de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden zittingen over de libra. Hoezo?

Nou, door de zorgen over het bedrijf wilde zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat met mensen van Facebook praten. Maandag was de eerste hoorzitting, Marcus schoof toen aan bij de bankcommissie van de Senaat en kreeg veel kritiek te verduren van Amerikaanse politici.

De Democratische senator Sherrod Brown noemde Facebook aan het begin van de zitting "gevaarlijk". "Facebook zegt: vertrouw ons. Maar elke keer als Amerikanen dat doen, leidt dat tot problemen. Volgens Brown heeft het bedrijf "schandaal na schandaal" laten zien dat Facebook het vertrouwen niet verdient.

Dat de Democraten in het Huis geen fan zijn van de libra bleek maandag al. Techsite The Verge meldde toen dat de Democraten aan een wetsvoorstel werken om de libra en andere stappen van grote techbedrijven op de financiële markt te verbieden. In de wet zou staan dat grote techbedrijven die een nutsfunctie en een jaarlijkse omzet van minstens 25 miljard dollar (22,2 miljard euro) hebben, geen banden mogen hebben met financiële instellingen.