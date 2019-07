De koers van cryptomunt bitcoin is woensdag en donderdag flink gedaald. Reden voor de daling was een waarschuwing van Fed-president Jerome Powell over Facebook-cryptomunt libra. De bitcoin daalde sinds woensdagmiddag zo'n 15 procent.

Powell zei zorgen te hebben over de cryptomunt van Facebook. De zorgen van de Fed-baas gaan over privacyproblemen, het witwassen van geld en consumentenbescherming.

Naast zijn zorgen over de cryptomunt zei Powell dat hij niet denkt dat Facebook verder moet gaan met de ontwikkeling van de libra, als er niets gedaan wordt aan de genoemde problemen.

In de afgelopen twee weken waarschuwden zowel de centrale bank van China en de Europese Centrale Bank voor de libra. De Chinese centrale bank vindt dat de cryptomunt onder toezicht gesteld moet worden, omdat de cryptovaluta monetair beleid kan verstoren en wisselkoersen in gevaar kan brengen.

Een bestuurslid van de Europese Centrale Bank (ECB) zei tegen Bloomberg dat de de munt snel gereguleerd moet worden. "Het kan niet gebeuren dat ze zomaar financiële diensten ontwikkelen zonder dat daar enige regels voor zijn, dat is te gevaarlijk", zei ECB-bestuurslid Benoît Coeuré.

Facebook: Betalen met libra moet begin 2020 mogelijk zijn

Facebook kondigde 18 juni de komst van de libra aan. Hiermee moeten gebruikers elkaar geld kunnen sturen en aankopen kunnen doen in winkels.

Betalen kan via de app Calibra of via WhatsApp en Facebook Messenger. Facebook wil dat begin 2020 de eerste betalingen met libra verricht kunnen worden.