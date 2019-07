China wil dat de libra, de cryptomunt waar Facebook aan werkt, onder toezicht komt te staan. De munt is "onhoudbaar zonder de steun en supervisie van centrale banken", aldus Mu Changchun van de Chinese centrale bank.

Volgens Mu kunnen cryptovaluta monetair beleid verstoren en wisselkoersen in gevaar brengen. Bovendien heeft Facebook niet duidelijk gemaakt hoe het witwassen en financiering van terrorisme wil tegengaan, stelt Mu dinsdag tegenover persbureau Bloomberg.

De cryptomunt van Facebook, die volgend jaar moet verschijnen, is nog in ontwikkeling. Mu zegt dat de Chinese centrale bank de munt wel heeft kunnen testen. "De munt is nog steeds in de beginfase en de kwaliteit van de code is niet stabiel", zegt Mu.

Vorige week zei een bestuurslid van de Europese Centrale Bank (ECB)) al tegen Bloomberg dat de ECB de munt snel moet reguleren. "Het kan niet gebeuren dat ze zomaar financiële diensten ontwikkelen zonder dat daar enige regels voor zijn, dat is te gevaarlijk", zei ECB-bestuurslid Benoît Coeuré zondag tegen het persbureau.

Facebook kondigde 18 juni de komst van de libra aan. Hiermee moeten gebruikers elkaar geld kunnen sturen en aankopen kunnen doen in winkels. Betalen kan via de app Calibra of via Whatsapp en Facebook Messenger. Facebook wil dat begin 2020 de eerste betalingen met libra verricht kunnen worden.