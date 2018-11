De waarde van de bitcoin stijgt met ruim 10 procent op woensdag nadat de digitale munt vorige week na maanden van stabiliteit opeens flinke dalingen noteerde.

Voor een munt wordt rond 16.00 uur Nederlandse tijd 4.200 dollar (3.725 euro) betaald. Dit weekend werd een nieuw dieptepunt bereikt met een prijs van ruim 3.600 dollar nadat de munt lange tijd tussen 6.000 en 7.000 dollar bewoog.

Door de dalingen verloor de bitcoin ongeveer een derde aan waarde in de afgelopen twee weken.

Op het hoogtepunt van de hype in december 2017 werd ongeveer 20.000 dollar voor een bitcoin betaald, maar sindsdien kent de digitale munt een dalende trend. Sinds januari is de munt 70 procent in waard gedaald.

Het is niet de eerste keer dat de munt een flinke daling maakt. Tussen 2013 en 2015 daalde de prijs met 84 procent en in 2011 was er een 'crash' van 93 procent.

