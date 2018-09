Bijna akkoord over mondiale antiwitwasstandaard voor cryptovaluta's

FATF is een intergouvernementele organisatie die in het leven is geroepen door de G7-landen. De organisatie richt zich op de internationale bestrijding van witwassen en op de bestrijding van terrorismefinanciering.

De president van de FATF, Marshall Billingslea, zei optimistisch te zijn over het bereiken van een akkoord in oktober. "Het is essentieel dat we een mondiale set aan standaarden aannemen", zegt Billingslea woensdag tegen The Financial Times.

Volgens de president van FATF zijn er zorgen over de opkomst van het gebruik van digitale valuta in terroristische organisaties als Islamitische Staat (IS) en bij afpersingstrucs als de WannaCry-hacks.

Cryptovaluta worden vaak in verband gebracht met illegale transacties, omdat ze decentraal zijn en relatief anoniem gebruikt kunnen worden. Onder meer bij wapen- en drugshandel en financiering van het terrorisme wordt gebruikgemaakt van digitale munten.