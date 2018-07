Prijs bitcoin voor het eerst in twee maanden boven 8.000 dollar

Rond 09.15 uur Nederlandse tijd was de Bitcoin alweer iets gedaald. Voor de munt wordt volgens Coinmarketcap nu 7.980 dollar betaald. Voor Ethereum en Ripple, andere populaire digitale munten, werd respectievelijk 468 dollar en 0,45 dollar betaald.

Bitcoin is de afgelopen weken flink in prijs toegenomen. Sinds 24 juni is de munt ongeveer 34 procent in waarde gestegen. Vergeleken met de koersstijgingen van december vorig jaar valt dit nog mee, maar de negatieve trend waar de cryptovaluta in zat, lijkt tenminste voor even doorbroken. Wat aan de stijging ten grondslag ligt, is altijd moeilijk te zeggen.

Vorige week leek de animo voor cryptovaluta's nieuw leven in te zijn geblazen door uitspraken van Larry Fink van Blackrock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Fink vertelde toen dat het concern een team heeft verzameld om blockchaintechnologie en cryptovaluta te onderzoeken.