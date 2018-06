Prijs bitcoin naar laagste punt sinds november 2017

Hiermee zet de cryptovaluta de dalende trend die in december werd ingezet verder door. Op het hoogtepunt in december werd voor een bitcoin ruim 19.000 dollar betaald. Sindsdien is de munt zo'n 70 procent in waarde gedaald.

Het nieuws over digitale munten wordt geplaagd door waarschuwingen van toezichthouders en diefstallen. Zo maakten twee Zuid-Koreaanse platformen deze maand bekend dat er munten gestolen zijn. Elke keer daalden cryptomunten verder in prijs.

Een analist zegt tegen persbureau Reuters dat de hype rond bitcoin lijkt te staan en te vallen met de prijs. Maar tot nu toe zou Will Hobbs, strateeg bij Barclays Smart Investor, investeerders niet adviseren om geld in cryptomunten te steken. "De aftocht van cryptomunten is nog niet afgelopen", aldus Hobbs.