Wat is er over van de hype rond bitcoin?

In zeventien dagen ging de prijs van een bitcoin van 10.732 dollar (ruim 9.200 euro) naar 19.000 dollar.

Veel mensen legden zelf een bedrag in of kenden iemand die investeerde in digitale munten. Elke week schreven journalisten wel een verhaal over jonge jongens die miljonair waren geworden door jaren geleden al bitcoins te kopen.

Maar na december kwam de klap. De koers van de bitcoin stortte in elkaar. Sindsdien meandert de prijs van de digitale munt tussen ruim 6.000 dollar en bijna 10.000 dollar. Er lijkt een dalende trend in te zitten. De flinke koersbewegingen van een half jaar geleden zijn verdwenen. Is daarmee ook de hype van het snelle geld voorbij?

Aandacht

Teunis Brosens, econoom bij ING, volgt de ontwikkelingen rond cryptomunten en blockchain op de voet en volgens hem is de aandacht voor de munt verdwenen. Hij ziet onder meer dat de houding bij klanten is veranderd.

Een half tot driekwart jaar geleden was er nog veel enthousiasme bij klanten over het kopen van bitcoin. Nu stellen zij vaker kritische vragen. "Volgens mij komt er ook een beetje realisme bij. Het is allemaal fantastisch, die nieuwe technologie, maar wat kunnen we er allemaal mee en waar gaat het eigenlijk naartoe?"

Recordomzetten

Ook Mike Hutting, eigenaar bij handelsplatform BTC Direct, ziet dat de hype van december voorbij is. De recordomzetten die hij in november, december en januari draaide, zijn verleden tijd. Nu zit hij op ongeveer 25 procent van die maanden. Maar de interesse in bitcoin is nog niet helemaal vervlogen. Zo zegt hij wel meer omzet te draaien dan in dezelfde maanden een jaar geleden en hij wijst erop dat er nog steeds nieuwe zogeheten wallets worden gemaakt.

Via Blockchain.info is te zien dat het tempo wel flink is gedaald. Verder wordt er nog veel gehandeld. Het handelsvolume nam na een hoogtepunt in december gestaag af, maar er wordt er nog net zoveel gehandeld als in de zomer van 2017.

Fantastische technologie

"Het initiële gevoel was dat dit een fantastische technologie is en dat dit de wereld gaat overnemen", zegt Brosens. Nu blijkt toch dat de techniek achter cryptocurrencies nog ontoereikend is om van de bitcoin een efficiënt betaalmiddel te maken.

Verder is de nieuwigheid er simpelweg vanaf, aldus de econoom. Vorig jaar brak de munt door en was het onderwerp enorm interessant voor media en het grote publiek, maar na verloop van tijd ebt de interesse weg. Via Google Trends is te zien dat in Nederland op dit moment ongeveer net zoveel gezocht wordt op de term 'Bitcoin' als ongeveer een jaar geleden. Maar de interesse lijkt wel een dalende trend te hebben ingezet.

Volgens Hutting zal de prijs van bitcoin weer een nieuwe vlucht kunnen nemen bij nieuwe technologische doorbraken. Zo is een tijdje terug het Lightning Network doorgevoerd waardoor bitcoin een stuk efficiënter moet worden als betaalmiddel. "Bitcoin is op dit moment echt geen betaalmiddel." Maar met nieuwe ontwikkelingen zou de digitale munt dat wel kunnen worden, denkt hij. Uiteindelijk moet dit de prijs van de munt een duw in de rug geven.

Venezuela

Econoom Brosens zegt dat de bitcoin nu niet kan concurreren met het huidige betaalsysteem en betwijfelt of dat ooit verandert. "Ik zie een meerderheid van de Nederlanders niet overstappen op bitcoin of een andere cryptocurrency. Als betaalmiddel zie ik bitcoin in Nederland en Europa gewoon geen hoge vlucht nemen."

Volgens Brosens wordt de bitcoin in Nederland een nicheproduct voor enthousiastelingen. Hij denkt dat de technologie niet kan concurreren met het efficiënte betalingssysteem dat er nu is.

Voor sommige andere landen is de situatie anders, legt hij uit. In Venezuela, dat geteisterd wordt door hyperinflatie, zou het beter zijn geweest om vermogen in bitcoin te steken dan in de eigen bolivar. En ook andere landen waar het financiële stelsel bijvoorbeeld niet ontwikkeld is, zou bitcoin een alternatief betalingsmiddel kunnen zijn.