Beurshandelaar Flow Traders overweegt handel in cryptomunten

Dijkstra zegt dat het bedrijf al een tijdje met de cryptomunt bezig is. "Een groot gedeelte van de markt is ongereguleerd, dus we willen voorzichtig zijn. Je hebt heel veel verschillende manieren waarop je kunt handelen."

Volgens de topman van Flow Traders gaan de ontwikkelingen nu heel snel. "De markt is professioneler dan veel mensen denken. Er zijn platformen waar honderden of duizenden mensen werken."

Het moeilijk in een vakje te plaatsen karakter van cryptovaluta is volgens Dijkstra een probleem. "De toezichthouders hebben allemaal een andere benadering en een ander belang. Of het om een commodity, een aandeel of een valuta gaat, brengt heel andere wetgeving met zich mee."

Flow Traders is naar eigen zeggen in overleg met de toezichthouders over de mogelijkheden. "We willen het voorzichtig en stap voor stap écht neerzetten."