DNB ziet nog steeds veel nadelen aan blockchain

De blockchain is onder meer de technologie achter cryptomunten als de bitcoin. Volgens de toezichthouder voldoet de technologie niet aan de zeer hoge eisen die worden gesteld aan de systemen in de financiële markt.

DNB heeft drie jaar lang geëxperimenteerd met verschillende systemen op basis van zogeheten distributed ledger-technologie, waarvan blockchain het bekendste voorbeeld is. Doel was om kennis op te doen en om te kijken of het gebruikt kan worden voor verbeteringen in het betalings- en effectenverkeer.

De voordelen wegen nu echter nog niet op tegen de nadelen, concludeert DNB. Bij blockchain worden kopieën van geanonimiseerde gebruikersgegevens over veel computers verspreid.

Die controleren elkaar op fouten en gesjoemel, waardoor het systeem veiliger is tegen aanvallen. Dat erkent DNB, maar dat gaat wel ten kosten van de capaciteit van het netwerk, waardoor bijvoorbeeld minder betalingen tegelijk kunnen worden verwerkt.

Energieverbruik

Ook het hoge energieverbruik van blockchainsystemen is een minpunt. Dat komt doordat er veel, vaak zeer krachtige computers voor nodig zijn. Ten slotte hebben gebruikers nooit 100 procent zekerheid dat hun betaling op de juiste plek is aangekomen, zoals wel bij reguliere betalingssystemen gebruikelijk is.

DNB schrijft blockchain overigens niet af en noemt de technologie interessant en veelbelovend. Het zou kunnen dat nieuwe algoritmes de huidige minpunten op termijn oplossen. Daarom blijft DNB investeren in kennis van deze technologie en wordt gesproken met marktpartijen over mogelijke toepassingen.