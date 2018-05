'Bitcoin blijft populairste cryptomunt in Nederland'

Dit blijkt dinsdag uit de zogenoemde Cryptovaluta Monitor, een marktonderzoek van Multiscope onder ruim zevenduizend Nederlanders.

Ook Nederlanders die van plan zijn in cryptovaluta te investeren, gaan voor bitcoin (38 procent). Bitcoin wordt daarbij op de voet gevolgd door ripple (34 procent) en ethereum (29 procent).

De kleinere digitale munten, zoals neo (13 procent) en stellar (11 procent) staan ook in de top tien voor toekomstige investeringen.

De bekendheid van bitcoin in Nederland is hoog. Maar liefst 95 procent van de consumenten kent bitcoin. Bezitters van cryptovaluta's zijn vooral mannen van achttien tot 34 jaar en over het algemeen hoogopgeleid.

Bezitters zijn gemiddeld 25 minuten per dag bezig met de munten. Ze volgen de koersen, handelen erin of praten er met anderen over.