Nederlander is voorzichtig met investeringen in cryptovaluta's

Definitieve onderzoeksresultaten van de AFM worden later dit jaar gepubliceerd.

Op het hoogtepunt begin dit jaar was markt voor cryptomunten en ICO's, een andere vorm van digitaal geld scheppen, zo'n 800 miljard dollar waard, tegenover 20 miljard dollar een jaar eerder. De markt voor ICO's was vorig jaar wereldwijd goed voor ongeveer 4 miljard dollar, evenveel als het eerste kwartaal van dit jaar.

Investeerders raken volgens de AFM verblind door het succes en willen graag een graantje meepikken. Daarin schuilen volgens de AFM juist de risico's. Maar Nederlanders laten zich niet helemaal gek maken, stelt de toezichthouder.

Kleine bedragen

Het gros van de investeerders heeft ''relatief kleine bedragen" gestoken in de digitale producten. Ongeveer 69 procent van de Nederlandse cryptobeleggers zit er voor minder dan 1.000 euro per persoon in. Daarmee is ook de kwetsbaarheid beperkt.

Circa 1 procent van de investeerders in cryptomunten stelde door een stevige koersval in ernstige problemen te kunnen komen.

Kinderschoenen

De AFM waarschuwde andermaal voor de risico's van een markt ''die nog duidelijk in zijn kinderschoenen staat". Het overgrote deel van de Nederlandse investeerders (80 procent) is bekend met deze waarschuwing.

De invloed die de AFM op dit vlak kan uitoefenen, is momenteel relatief beperkt.

Fors gestegen

Haast vanuit het niets zijn de koersen van veel virtuele munten donderdag fors gestegen. Zo won de bitcoin in ruim een uur tijd ongeveer 900 dollar; van ruim 6.800 dollar naar ruim 77.00 dollar. Dat is een stijging van ongeveer 13 procent.

De ethereum en de ripple wonnen meer dan 11 procent en de EOS ging zelfs met 32 procent omhoog, blijkt uit gegevens van de site Coinmarketcap, die alle koersen bijhoudt. Een duidelijke aanleiding voor de winst lijkt er niet te zijn.

Voor de bitcoin was het de eerste keer in anderhalve week dat de waarde boven de 7.000 dollar uitkwam. Eind maart was de bitcoin voor het laatst meer dan 8.000 dollar waard.