Vier bestuurders Zuid-Korea gearresteerd in zaak rond cryptomunten

De andere verdachten zijn niet genoemd. Ze zouden geld van de rekeningen van klanten hebben doorgesluisd naar hun eigen rekeningen. De bestuurders worden momenteel ondervraagd.

Het is voor het eerst dat werknemers van lokale handelsplatformen in Zuid-Korea zijn opgepakt. Het land behoort tot de belangrijkste markten ter wereld voor de handel in cryptomunten.

De Zuid-Koreaanse overheid had eind vorig jaar op het hoogtepunt van de cryptogekte al aangekondigd streng op te treden tegen illegale handel en financiële misstanden rondom cryptomunten.

In Zuid-Korea werd zo veel gegokt met de bitcoin dat er vaak ook meer geld voor werd neergeteld. Dat extraatje bovenop de koers van de internationale handelsplatformen wordt de 'kimchi-premie' genoemd, vrij naar het Koreaanse bijgerecht. Inmiddels is er geen sprake meer van een premie in Zuid-Korea.

Japan

In Japan worden ondertussen stappen gezet richting legalisering van de introductie van nieuwe cryptomunten, de zogeheten initial coin offerings (ico's).

Er is veel kritiek op ico's, omdat bedrijven ze gebruiken om zonder enige vorm van toezicht geld op te halen. Dat maakt het makkelijker voor de uitgever van de munt om met het geld aan de haal te gaan. In Zuid-Korea, de VS en China zijn ico's geheel of gedeeltelijk verboden.

Een werkgroep van de Japanse overheid pleit nu voor een richtlijn voor ico's. Daarmee moeten criminele praktijken zoals verduistering en witwassen worden voorkomen. Het zal overigens nog wel even kunnen duren voordat de aanbevelingen in wetgeving worden omgezet.