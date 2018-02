Japanse cryptobeurs Coincheck wil weer helemaal open na kraak

Daarvoor heeft het bedrijf dinsdag een rapport ingediend bij de Japanse autoriteiten. Coincheck moest van toezichthouders in Japan aangeven hoe het incident kon gebeuren en hoe in de toekomst een soortgelijk scenario kan worden voorkomen.

Inmiddels zijn bepaalde transacties met Japanse yen en bitcoin wel weer mogelijk. Ondanks dat de transacties zijn hervat, zijn transacties met andere cryptovaluta nog geblokkeerd.

Donderdag is een rechtzaak tegen Coincheck omdat de overige cryptovaluta nog bevroren zijn.

Schade

Een advocaat vertegenwoordigt daarbij een groep van tien cryptovalutahandelaren. De groep wil geld kunnen opnemen uit privéportefeuilles die omgaan buiten de handel die gehackt was.

Vorige maand werd bekend dat op Coincheck 500 miljoen NEM-munten waren verdwenen. Daarop werd de handel grotendeels stilgelegd. Het betrof een van de grootste berovingen van digitaal geld ooit.

Controle

Coincheck zegt dat gedupeerden hun schade vergoed krijgen, maar Coincheck weigert te specificeren wanneer dit gebeurt. De organisatie zegt de financiering rond te hebben, maar is ook nog bezig met individuele controles.

De controles worden uitgevoerd door een extern beveiligingsbedrijf. Zodra de veiligheid van de netwerken wordt bevestigd, worden alle activiteiten op Coincheck vervolgd.

Diefstal

Het is nog onduidelijk of de beurs heeft kunnen achterhalen wie de dieven waren. Naar verluidt is de Zuid-Koreaanse geheime dienst een onderzoek begonnen naar mogelijke Noord-Koreaanse betrokkenheid bij de diefstal.

De roof zorgde wereldwijd voor een dip onder alle grote cryptovaluta. De bitcoin is sinds de piek in december van 20.000 dollar sowieso flink in waarde gedaald. De koers schommelt nu rond 8.500 dollar.