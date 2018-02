Prijzen cryptovaluta’s herstellen na flinke dip

De prijs van een bitcoin stond op het moment van schrijven op cryptoplatform Coinmarketcap bijna 7 procent hoger vergeleken met 24 uur eerder. Voor een bitcoin werd ongeveer 8.900 dollar betaald.

Ethereum en Ripple stonden respectievelijk 7,6 procent en 17,6 procent hoger vergeleken met 24 uur geleden.

Vrijdag daalde de prijs voor een bitcoin onder de 8.000 dollar, het laagste niveau in ongeveer twee maanden. De cryptomunt heeft sindsdien een forse stijging en daling meegemaakt. Medio december werd nog bijna 20.000 dollar betaald een bitcoin.

Waarom de munt daalt is speculeren, maar er wordt vooral gekeken naar uitspraken van toezichthouders in verschillende landen. In veel landen onderzoeken overheden of er strengere regels moeten komen voor de handel in cryptovaluta’s.

Verder werd de markt eerder deze week opgeschrikt door een kraak. Bij de Japanse beurs Coincheck werden voor 500 miljoen dollar aan NEM-cryptomunten gestolen.