Koers bitcoin duikt kort onder 8.000 dollar en veert op

De koers zakte eerder vrijdag kort tot onder de 8.000 dollar, een koersverlies van ruim 16 procent, volgens de website Coinmarketcap. De bitcoin is met de val op vrijdag, deze week al meer dan 30 procent van zijn waarde kwijtgeraakt.

Coinmarketcap baseert zich op de koersen van honderd bitcoinbeurzen. De munten ripple, ether en litecoin gingen vrijdag in het kielzog van de bitcoin onderuit.

Bitcoin is nu weer evenveel waard als medio november. Bij de piek in december was de bitcoin nog bijna 20.000 dollar waard. Begin januari stond de koers nog op ruim 17.500 dollar.

Regels

Beleggers zijn mogelijk afgeschrikt door berichten over strengere regels en mogelijke verboden op de handel in cryptovaluta's en de aankondigingen om advertenties voor producten en diensten rondom cryptovaluta's in de ban te doen.

Minister Wopke Hoekstra zei onlangs alle opties open te houden en te onderzoeken of verboden of regulering van de handel in cryptomunten en afgeleide producten in Nederland wenselijk en mogelijk zijn.

Ook de grote kraak bij de Japanse beurs Coincheck waarbij voor 400 miljoen dollar aan munten is verdwenen, bevreest beleggers mogelijkerwijs.

Bitfinex

Amerikaanse toezichthouders zijn inmiddels een onderzoek begonnen naar bitcoinbeurs Bitfinex, dat de koers van verschillende cryptomunten de afgelopen maanden kunstmatig zou hebben opgeschroefd.

Alleen al deze maand verdampte door de koersval van bitcoin voor tientallen miljarden dollars aan marktwaarde. Beleggers die recent zijn ingestapt hebben flinke verliezen moeten incasseren.