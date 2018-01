Europa wil beter zicht op bitcoinbezitter

Zo’n klantenonderzoek dat financiële instanties nu al moeten doen bij ongebruikelijke transacties gaat ook gelden voor bedrijven die werken met een digitale portemonnee, zoals PayPal.

De commissies Burgerlijke Vrijheden en Economische Zaken van het Europees Parlement gaven maandag hun zegen aan een akkoord dat onderhandelaars hier vorige maand over sloten. Daarmee scherpt de EU de zogeheten vierde antiwitwasrichtlijn aan, onder meer bedoeld om de financiering van terrorisme tegen te gaan.

Een belangrijk nieuw onderdeel is dat lidstaten worden verplicht een openbaar register (UBO) op te zetten waarin staat wie de werkelijke begunstigde is van een trustfonds. EU-landen moeten al zo’n register voor bedrijven hebben.

Cruciaal

''Transparantie is van cruciaal belang om licht te laten schijnen op wie achter ingewikkelde constructies van bedrijven of trusts schuilt want criminelen maken al te graag misbruik van het systeem", aldus Judith Sargentini (GroenLinks), die onderhandelde namens het Europees Parlement.

''Met de nieuwe regels pakken we de praktijk aan dat mensen hun vermogens op een louche manier verbergen voor de opsporingsdiensten en de fiscus."

De wetgeving moet nog formeel worden afgestempeld door het voltallige parlement, maar dat is volgens Sargentini een formaliteit. Als ook de lidstaten dat hebben gedaan, moeten die de richtlijn anderhalf jaar later hebben omgezet in nationale wetgeving.