Sector en toezichthouders pleiten voor heldere regels cryptomunten

Dat bleek woensdag tijdens een hoorzitting over het onderwerp in de Tweede Kamer.

Jurist Niels Lemmers van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wees op de vele nieuwe regels waar de financiële markten sinds deze maand aan moeten voldoen.

''Dat doen we, omdat we mensen willen beschermen'', zei hij. Het zou in dat kader vreemd zijn om de handel in bitcoin en andere digitale munten ongereguleerd door te laten gaan, vindt hij.

Daarbij wordt met name gekeken naar De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Probleem daarbij is dat cryptomunten geen erkende betaalmiddelen zijn en dus niet onder het toezicht van die organisaties vallen. Wel waarschuwden beide toezichthouders opnieuw voor de grote risico's van beleggen in die munten.

Andere landen

Bij betere regulering zal Nederland overigens samen op moeten trekken met andere landen, aldus de deskundigen die waren uitgenodigd om de vaste Kamercommissie voor Financiën bij te praten.

Zij benadrukten ook in meerderheid dat de blockchain-technologie die aan cryptomunten ten grondslag ligt, hoe dan ook een zeer belangrijke innovatie is in de manier waarop internationaal zaken wordt gedaan.

Riskante beleggingen

De AFM riep in een woensdag gepubliceerd interview met de Volkskrant wel op tot een verbod op riskante beleggingen die vooral online worden aangeboden.

Daarmee doelt de toezichthouder onder meer op producten waarmee kan worden gespeculeerd op koersdalingen en -stijgingen van cryptovaluta's.