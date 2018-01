AFM wil verbod op riskante beleggingsproducten

''Door extreem lage spaarrente zijn mensen gevoeliger geworden voor beleggingen waarbij wordt geschermd met hoge rendementen. Ze onderschatten de risico's daarvan", zegt Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter van de AFM in een interview met de Volkskrant.

Als voorbeeld van riskante beleggingen die online kunnen worden gedaan, noemt de AFM cryptovaluta of binaire opties.

''Wij zien in heel Europa een forse stijging van het aantal meldingen over riskante beleggingsproducten en we zien een gigantische 'fear of missing out': de angst om de boot te missen", aldus Van Vroonhoven.

Volgens Van Vroonhoven beleggen zeker 135.000 Nederlanders in cryptovaluta. ''Verbieden van cryptomunten is moeilijk, omdat het geen beleggingsproducten zijn", legt ze uit. ''Maar er zijn ook producten te koop waarmee je op koersstijgingen en -dalingen van cryptomunten kan speculeren. Die derivaten kunnen wel verboden worden."

Daling

De bitcoin en vrijwel alle andere cryptomunten zijn recentelijk flink gedaald. De digitale valuta's verloren maandag nog in doorsnee tussen de 8 en 15 procent aan waarde na geruchten dat Zuid-Korea een hoge belastingaanslag voor cryptobeurzen voorbereidt.

President Thomas Jordan van de Zwitserse centrale bank riep daarnaast op tot meer regulering van digitale valuta's. Die is volgens hem nodig, omdat de cryptomunten bij een steeds groter publiek in de belangstelling staan.