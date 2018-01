'10 procent opgehaald geld via cryptovaluta gaat verloren door hacks'

Dat stelt accountantsbureau EY op basis van eigen onderzoek, waarbij 372 ICO's werden bekeken.

Via een ICO kunnen bijvoorbeeld startups geld ophalen door digitale 'tokens' te verkopen in ruil voor geld. Die tokens kunnen door kopers worden gebruikt om de software of diensten te gebruiken die de startup ontwikkelt, en kunnen daarnaast worden verhandeld.

Volgens EY is er via deze financieringsmethode sinds halverwege 2015 al bijna vier miljard dollar opgehaald, maar zou inmiddels 10 procent van de uitgegeven tokens in handen van hackers belanden, waardoor maandelijks tot 1,5 miljoen dollar verloren gaat.

Phishing

De tokens zouden met name via phishing worden buitgemaakt, waarbij slachtoffers onbedoeld hun aangeschafte cryptovaluta naar het verkeerde adres sturen, of de geheime sleutel die toegang geeft tot hun zogeheten 'wallet' bekendmaken.

Ook werden verschillende websites van financieringsacties via cryptovaluta nagemaakt, waarna de hackers een link naar deze nepwebsites deelden via sociale media en internetfora. Ook via hacks bij cryptobeurzen zou een deel van het geïnvesteerde geld verloren gaan.

Volgens EY is er in augustus van vorig jaar via deze methodes voor bijna 1,4 miljoen dollar aan cryptovaluta's gestolen.

Maandag daalde zowel bitcoin als verschillende andere cryptomunten aanzienlijk in waarde, onder meer door geruchten dat Zuid-Korea een hoge belastingsaanslag voor cryptobeurzen voorbereidt.