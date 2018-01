Waarde bitcoin duikt onder de 10.000 dollar

De bitcoin dook woensdagmiddag zelfs onder de grens van 10.000 dollar, waar de munt eerder op de dag nog meer dan 11.000 dollar waard was.

Vooral zorgen over verdere regulering en overheidsingrijpen in onder meer Zuid-Korea deden de waarde van de munt geen goed. Ook andere digitale valuta leverden aan waarde in.

Ten opzichte van de piek een maand eerder is de bitcoin momenteel bijna de helft minder waard. De afgelopen dagen beleefde de munt een vrije val.

In Zuid-Korea doen verhalen de ronde dat de handel in cryptovaluta aan banden moet worden gelegd, of moet worden verboden. Ook in China en andere landen klinken dergelijke geluiden, hetgeen beleggers in de munten afschrikt.

Steeds meer deskundigen spreken over de cryptomunt als een zeepbel die uiteenspatte vergelijkbaar met die van de tulpenmania in de zeventiende eeuw in Nederland of de dotcomgekte begin deze eeuw.