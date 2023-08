Nieuw-Zeeland schrapt na ruim drie jaar laatste coronamaatregelen

De regering van Nieuw-Zeeland schrapt dinsdag de laatste coronamaatregelen die het land nog kende. Er waren niet veel landen in de wereld waar de coronarestricties strenger waren dan in Nieuw-Zeeland.

Vanaf dinsdag hoeven mensen in ziekenhuizen en verzorgingshuizen geen mondkapjes meer te dragen. Ook is het niet meer nodig om na een coronabesmetting zeven dagen in isolatie te gaan.

Nieuw-Zeeland schrapte begin dit jaar al de meeste coronamaatregelen. De meeste burgers waren toen gevaccineerd en een piek in de ziekenhuisopnames in de winter bleef uit.

De besmettingscijfers in Nieuw-Zeeland behoorden tot de laagste ter wereld, net als het aantal mensen dat stierf aan de gevolgen van een coronabesmetting. Toch was er binnen het land veel kritiek op de strikte maatregelen. Lockdowns duurden langer dan in de meeste landen, scholen waren maandenlang gesloten en het aantal reizigers dat het land in mocht, was zeer beperkt.