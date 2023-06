Gezondheidsraad adviseert jaarlijkse coronaprik voor zorgmedewerkers en kwetsbaren

Delen via E-mail

De Gezondheidsraad adviseert woensdag om zestigplussers, zorgmedewerkers en risicogroepen ieder najaar te vaccineren tegen COVID-19. Ze kunnen de najaarsprik tegen corona volgens het adviesorgaan makkelijk combineren met de griepprik.

In totaal zouden ongeveer 4 miljoen mensen de coronaprik kunnen krijgen, schat de Gezondheidsraad.

Het adviesorgaan benadrukt dat het coronavirus nog altijd onder risicogroepen voor ziekenhuisopnames en sterfte zorgt. Omdat het nog niet duidelijk is hoe het virus zich verder zal ontwikkelen, adviseert de raad minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) om een jaarlijks vaccinatieprogramma voor deze risicogroepen om te tuigen.

Ook adviseert de Gezondheidsraad om jaarlijks te kijken of het programma aangepast moet worden. Daarbij moet het ministerie rekening houden met gunstige en minder gunstige scenario's.

Mensen uit "medische hoogrisicogroepen" en "medische risicogroepen" zijn bijvoorbeeld mensen met het syndroom van Down, mensen met zeer ernstig overgewicht, patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan of op de wachtlijst staan en mensen met nierfalen.

Ook zwangere vrouwen komen in aanmerking voor de herhaalprik. Een coronabesmetting kan bij hen leiden tot ernstige klachten, en de baby kan eerder ter wereld komen dan de bedoeling is. De Gezondheidsraad adviseert om vrouwen bij 22 weken zwangerschap te vaccineren. Dan verkleint de kans op complicaties het meest.

Bij zwangere vrouwen hoeft de coronavaccinatie niet per se in het najaar toegediend te worden. De herhaalprik kan bijvoorbeeld makkelijk gecombineerd worden met de kinkhoestprik.

Vorig najaar konden mensen naar vaccinatielocaties van de GGD gaan om een herhaalprik te halen. Als de herhaalprikken in het vervolg worden gecombineerd met de jaarlijkse griepprik, kan minister Kuipers ervoor kiezen om de inenting via de huisartsen te laten verlopen.

Het advies van woensdag is het eerste advies van de Gezondheidsraad over de aanpak van het coronavirus sinds het einde van de pandemie. Het virus maakt tegenwoordig deel uit van het dagelijks leven en is endemisch geworden.