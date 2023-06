Nederland krijgt geen nationale coronaherdenking, wel een rondreizende expositie

Nederland gaat de coronacrisis herdenken met een rondreizende, 'levende' expositie van beeldmateriaal en verhalen. Daarmee gaat er een streep door de nationale coronaherdenking, die in 2022 niet doorging vanwege het coronavirus.

In maart 2022 werd een speciaal comité opgericht die zich zou buigen over de vraag of en hoe de coronacrisis herdacht moest worden. Het comité kreeg de naam Stilstaan bij corona, de naam die de herdenkingsperiode zou krijgen.

Onderdeel van die herdenkingsperiode zou een nationale herdenking worden. Die zou eerst plaatsvinden in september 2022, maar ging niet door vanwege een nieuwe golf van het coronavirus.

Het comité komt nu met het advies een expositie op te zetten. Daarin komen verhalen uit elke provincie en het Caribisch deel van het Koninkrijk aan bod.

Als het aan het comité ligt, duurt een bezoek aan de expositie ongeveer een uur. Bezoekers leggen dan een route af door onder meer een minibioscoop en langs fotozuilen. Daar worden ze met behulp van beeld en geluid ondergedompeld in "de heftigheid van de coronacrisis", zo is te lezen in het advies. Daarna is er ruimte om na te praten.