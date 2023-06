Amerikaanse diensten vinden geen bewijs dat corona uit lab in Wuhan kwam

De Amerikaanse geheime diensten hebben ondanks uitgebreid onderzoek geen bewijs kunnen vinden dat het coronavirus uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan zou komen. Dat meldt The Guardian op basis van een rapport van de diensten.

Het rapport is vrijgegeven door het bureau van de baas van de National Intelligence (ODNI). Het kan nog steeds niet met zekerheid worden gezegd dat het virus níét uit een laboratorium kwam. Maar tegelijkertijd is er ook geen enkel bewijs gevonden dat deze theorie wel onderbouwt.

Het bureau beklemtoont dat er "uitgebreid onderzoek" is verricht bij het Wuhan Institute of Virology. Zeker in de VS leidt de oorsprong van het virus tot een verhit politiek debat.

Politici hebben er bij de geheime diensten op aangedrongen dat zij meer informatie moeten vrijgeven over hun bevindingen. Maar de diensten wijzen er op hun beurt op dat zij nog steeds niet alle informatie hebben, omdat China niet goed meewerkt met het onderzoek.

FBI claimde eerder dat virus wel uit lab kwam

De Amerikaanse president Joe Biden tekende in maart een wet waarmee hij het voor de geheime diensten gemakkelijker maakt om informatie vrij te geven over het onderzoek naar de oorsprong van het virus.

De baas van de FBI stelde in maart nog dat het "zeer waarschijnlijk" was dat het coronavirus zou zijn ontstaan in een Chinees laboratorium. Maar hij voegde daar direct aan toe dat het onderzoek nog liep en dat hij verder geen details kon delen. De FBI was de enige geheime Amerikaanse dienst die deze stelling publiekelijk verdedigde.

Volgens de meeste inlichtingendiensten is het scenario dat het virus is overgesprongen van dieren - waarschijnlijk vleermuizen - naar mensen de waarschijnlijkste verklaring.

WHO zegt al langer: het komt van een vleermuis

FBI-baas Christopher Wray is aangesteld door toenmalig president Donald Trump. Die claimde tijdens zijn presidentschap meerdere keren dat het coronavirus ontstond in een Chinees laboratorium. Trump noemde corona onder meer "het Chinese virus", maar leverde nooit bewijs voor zijn bewering.

Wereldgezondheidsorganisatie WHO concludeerde in maart 2021 dat de coronapandemie ontstond nadat het virus op een markt in Wuhan van een vleermuis was overgesprongen naar de mens. Mogelijk zaten daar nog andere dieren tussen.