Wantrouwen in Nederlandse overheid groeide door scepsis over coronabeleid

Het wantrouwen in de overheid is bij een op de vijf Nederlanders gegroeid tijdens de coronaperiode. Dat kwam doordat deze mensen twijfelden aan het nut van de coronamaatregelen en doordat zij het gevoel hadden dat de overheid en media hen niet serieus namen.

Deze mensen werden niet van de ene op de andere dag wantrouwend, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Maar de uitsluiting die zij voelden, versterkte het wantrouwen.

Het SCP adviseert de overheid daarom nieuwsgierig te zijn naar de argumenten van mensen die een sterk afwijkende mening hebben. Volgens het planbureau liggen er vaak begrijpelijke vragen en zorgen aan ten grondslag.

Tijdens de coronacrisis stelde het kabinet stevige maatregelen in om het coronavirus te bestrijden, waaronder mondkapjes, testen voor toegang en lockdowns. Bij een deel van de Nederlandse bevolking ontstond scepsis over de informatie die de overheid over corona en de maatregelen verstrekte.

Ongeveer 3 procent van de Nederlanders gelooft zelfs dat het coronabeleid niet door de Nederlandse overheid,

maar door internationale organisaties is gemaakt.

0:45 Afspelen knop ME treedt op tegen betogers verboden coronademonstratie in Amsterdam

SCP sprak met wantrouwende Nederlanders

Onderzoekers van het SCP voerden een enquête uit onder ruim 2.800 mensen. Ook analyseerden ze de berichtgeving van sociale media en vier grote dagbladen. Daarnaast spraken ze met mensen die sceptisch waren over hun wantrouwen in de overheid tijdens de coronacrisis.

Uit de SCP-enquête blijkt dat zo'n 20 procent van de Nederlanders op drie of meer van de negen vragen een coronasceptisch antwoord gaf. De scepsis ging bijvoorbeeld over de werking van de vaccinaties, de reden van de coronamaatregelen of wie er over het coronabeleid gaat.

Opvallend is dat aan het begin van de coronacrisis het gemiddelde vertrouwen in alle instituties juist steeg, tot "ongekende hoogte" zelfs.

Volgens de onderzoekers scharen mensen zich tijdens een crisis van buitenaf, zoals een milieuramp of in dit geval een pandemie, zich vaak achter hun leiders. In de politiek en de samenleving leek in eerste instantie weinig discussie te bestaan over de maatregelen die het kabinet nam om de verspreiding van corona te voorkomen.

Sceptici zijn een diverse groep met uiteenlopende opvattingen

Mensen met coronasceptische opvattingen verschillen niet in hun psychische gezondheid, mediagebruik of ervaringen met corona van mensen zonder coronasceptische opvattingen. Het is een diverse groep met uiteenlopende opvattingen. De mensen in die groep hebben bovenal gemeen dat ze weinig vertrouwen in de overheid hebben.