Toch straf voor man die aanslag wilde plegen op vaccinatielocatie in Den Helder

De 39-jarige Ralph K. heeft in hoger beroep toch een voorwaardelijke celstraf gekregen, omdat hij een aanslag wilde plegen op een vaccinatielocatie in Den Helder. De rechtbank sprak K. eerder vrij van het beramen van een terroristische aanslag, maar daar was het gerechtshof Amsterdam het vrijdag niet mee eens.

K. werd op 18 maart 2021 opgepakt, omdat hij mogelijk een aanslag wilde plegen met een vuurwerkbom. Het doelwit was het oude gemeentehuis in Den Helder, waar op dat moment werd gevaccineerd tegen COVID-19.

De officier van justitie had een gevangenisstraf van 2,5 jaar geëist. Maar de rechtbank sprak K. in oktober 2021 vrij. Hoewel de rechtbank wel "sterke aanwijzingen" had dat hij plannen had om de vuurwerkbom te gooien, achtte de rechtbank niet bewezen dat hij een terroristisch oogmerk had. Het Openbaar Ministerie (OM) ging vervolgens in hoger beroep.

Het hof heeft het oordeel van de rechtbank van tafel geschoven. Volgens het hof had K. wél een terroristisch motief. Met het gooien van de bom wilde hij de vaccinatiecampagne (tijdelijk) stilleggen.

K. had onder meer informatie over de beveiliging van het pand verzameld en om vuurwerk gevraagd in chats. Tegen een beveiliger van de GGD-locatie zei hij onder meer dat er "gewoon een vat brandstof met een Cobra 6 door de ramen gaat" en dat "de vaccinatielocatie dan ook gewoon een week is uitgeschakeld". Bovendien suggereerde hij ook andere locaties te willen aanvallen.

Het hof noemt het plan van de verdachte "zeer ernstig". "Zijn handelingen vormden een ernstig gevaar voor de openbare orde en hadden - als hij zijn plan daadwerkelijk had kunnen uitvoeren - kunnen leiden tot gevaar voor de volksgezondheid en zeer veel onrust in de samenleving", valt te lezen in de uitspraak.