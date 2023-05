Wie nu nog een coronavaccin wil, moet goed zoeken naar een priklocatie

Je kunt nog steeds bij GGD-locaties terecht voor een coronaprik, maar dan moet je wel even zoeken. Het aantal priklocaties is namelijk sterk afgeschaald. Op dit moment worden in heel Nederland nog geen duizend coronaprikken per week gezet.

Momenteel zijn er nog 45 vaste priklocaties, laat koepelorganisatie GGH GHOR aan NU.nl weten. Dat is nog niet de helft van het aantal locaties tijdens de laatste nationale vaccinatiecampagne. In september vorig jaar waren er nog 92.

De 45 vaste priklocaties zijn verspreid over het hele land, zodat elke regio nog zeker één locatie heeft. De GGD-regio Utrecht heeft de meeste (5). 12 van de 25 GGD-regio's zijn toe aan hun laatste vaste priklocatie.

Het aantal 'vaccinatielocaties dichtbij', tijdelijke locaties in bijvoorbeeld wijkcentra en prikbussen, is ten opzichte van september meer dan gehalveerd. Toen waren er nog 339 verspreid over heel Nederland, nu zijn het er nog 146.

In de GGD-regio's Brabant-Zuidoost en Gooi en Vechtstreek is geen enkele mobiele vaccinatielocatie meer. Hollands-Midden (15), Rotterdam-Rijnmond (14) en Haaglanden (13) tellen de meeste mobiele priklocaties.

Iedereen die voor 18 september 2022 de laatste herhaalprik tegen corona heeft gehaald, kan een afspraak maken voor een nieuwe boosterprik. Mensen die hun eerste prik nog willen halen, moeten een speciaal telefoonnummer bellen. Dat staat op de site van de Rijksoverheid, net als een lijst van alle nog beschikbare priklocaties.

Volgens minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) is er dit voorjaar geen nieuwe vaccinatieronde nodig. Mocht dat komend najaar wel het geval zijn, dan moeten de GGD's binnen negen weken opschalen om landelijk 300.000 prikken per week te kunnen zetten.