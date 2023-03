Staat voor rechter gesleept wegens roof privédata bij GGD's tijdens pandemie

De Staat wordt voor de rechter gesleept vanwege een grote roof van privégegevens uit de computersystemen van de GGD's. Het doel van de rechtszaak is een schadevergoeding. Stichting ICAM, de partij achter de massaclaim, overhandigt dinsdag dagvaardingen aan 35 overheidsinstanties.

Stichting ICAM zegt dat er in totaal 6,5 miljoen mensen de dupe van de gegevensdiefstal kunnen zijn geworden. Bij de meesten is het niet duidelijk of hun gegevens daadwerkelijk zijn gestolen, maar had dit wel kunnen gebeuren. Voor hen eist de stichting 500 euro schadevergoeding per persoon.