Mondkapjes en testen: in de zorg zijn coronaregels soms wel blijven hangen

De algemene coronaregels zijn geschrapt, maar op sommige plekken gelden nog altijd maatregelen om kwetsbare mensen te beschermen. De pandemie heeft er soms zelfs voor gezorgd dat bepaalde regels blijvend zijn aangescherpt.

Sommige ziekenhuizen vragen bezoekers met een snotneus, hoest of andere luchtwegklachten nog steeds een mond-neusmasker op te doen. Een van die ziekenhuizen is het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Voor corona was die maatregel er nog niet.

"Voortschrijdend inzicht", zegt een woordvoerder. "We hebben een coronapandemie achter de rug. Aan de hand daarvan hebben we als ziekenhuis gezegd dat het goed is dat je een mondneusmaker draagt als je griepklachten hebt. We willen die overdracht zo klein mogelijk houden."

Dat geldt overigens ook voor handen schudden. In het ziekenhuis worden mensen begroet met een boks of een vriendelijke knik.

Mondkapje is een blijvertje bij verkoudheid

Meerdere ziekenhuizen, zoals het VieCuri-ziekenhuis in Venray, geven aan dat het mondkapje voor verkouden bezoekers een blijvertje is. Het Limburgse ziekenhuis wees mensen in het griepseizoen altijd al op de basismaatregelen (handen wassen, hoesten en niezen in je elleboog en geen handen schudden).

Maar daar is nu ook de aanwijzing om een mondkapje te dragen bij gekomen. "Dat doen we pas sinds mond-neusmaskers voor het 'algemeen publiek' hun intrede hebben gedaan", zegt een woordvoerder.

Andere ziekenhuizen vroegen snotterige en hoestende bezoekers voor corona ook al een mondkapje te dragen. "Het was toen al de regel, maar niet iedereen was daar alert op", zegt een woordvoerder van het Radboudumc in Nijmegen. "Maar met corona is dat weer in the picture gekomen". Ook het UMC Groningen zegt dat er door corona "meer aandacht is voor de communicatie van dit soort maatregelen en de naleving ervan".

Welke 'coronaregels' gelden nu nog wel? Er wordt aangeraden thuis te blijven als je je ziek voelt. In dat geval zou je ook fysiek contact met kwetsbare mensen moeten vermijden. Lukt dat laatste niet, dan geldt het advies een mondkapje te dragen.

Ook wijst het kabinet op de algemene hygiënemaatregelen: hoest of nies in je elleboog, was je handen goed en zorg voor goede ventilatie in binnenruimtes.

In langdurige zorg wordt nog wél getest

Ook buiten de zorg worden mensen gewezen op de algemene hygiëneregels. "Door die adviezen op te volgen wordt de impact van luchtwegvirussen voor kwetsbare mensen en ook de rest van de maatschappij beperkt", schreef minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) eerder in een Kamerbrief.

Toch zijn dat soort adviezen alleen niet altijd genoeg om kwetsbaren te beschermen. Daarom gelden in locaties waarin langdurige zorg wordt verleend, zoals verpleeghuizen of instellingen voor mensen met een beperking, ook nog speciale coronaregels.

In een vorige week gepubliceerd behandeladvies raden de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso bijvoorbeeld aan te testen bij meerdere klachten die kunnen wijzen op corona. Ook moeten bewoners nog in isolatie als ze positief testen.

Die maatregelen moeten de verspreiding van het virus minimaliseren, zegt directeur Nanda Hauet van Verenso. "Daarbij streven we naar een balans in veiligheid en kwaliteit in leven."