Wie zich nog wil laten testen op corona kan alleen vandaag nog terecht bij GGD

De GGD's stoppen vrijdag met het testen op corona. Mensen met klachten konden sinds juni 2020 bij de gezondheidsdienst terecht voor een test, maar na vandaag dus niet meer.

Op 10 maart schrapte het kabinet per direct alle coronaregels. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) besloot toen ook dat grootschalig testen op het virus niet meer nodig is, omdat het geen toegevoegde waarde meer heeft.

Volgens het OMT heeft corona in ons land een endemische fase bereikt. De ziekte kan nu op dezelfde manier worden behandeld als bijvoorbeeld griep.

De GGD's nemen in Tiel symbolisch afscheid van de coronatest, door er een 'laatste test' af te nemen. Aan het einde van de dag sluiten alle testlocaties.

De controles van het rioolwater blijven wel doorgaan, en ook het aantal ziekenhuisopnames wordt nog in de gaten gehouden. Op die manier kunnen ziekmakendere en besmettelijkere varianten van het coronavirus worden opgespoord.

De vaccinatielocaties van de GGD blijven wel geopend, hoewel er in het voorjaar van 2023 geen nieuwe prikronde tegen corona komt. Mensen die een groter medisch risico lopen en een verwijzing van een medisch specialist hebben, kunnen nog wel een extra herhaalprik laten zetten.

Mensen van twaalf jaar of ouder die nog helemaal geen coronavaccinatie of herhaalprik hebben gehaald, kunnen ook nog steeds naar de GGD.

Vrijdag komt er dus een einde aan het coronatijdperk, waarin we te maken kregen met maatregelen, protesten en lockdowns. Daar hebben we veel van geleerd.

Toch zullen GGD's zich nooit helemaal kunnen voorbereiden op een volgende pandemie, zegt landelijk testcoördinator Moniek Pieters. "Maar we zijn er wel meer klaar voor dan drie jaar geleden."

"Nadat we eerst bij mensen thuis langs gingen om te testen, kwamen we er snel achter dat het testen op grotere schaal moest gebeuren. Vanaf juni 2020 kon iedereen met klachten zich laten testen op corona bij de GGD. Op de eerste dag kregen we al 320.000 telefoontjes van mensen die een afspraak wilden maken."