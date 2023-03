Het carnavalsgolfje is een feit, maar gevolgen corona nemen steeds verder af

Carnaval heeft zoals verwacht voor een behoorlijke toename van het aantal coronabesmettingen gezorgd. Door de nieuwe golf zijn er ook meer mensen met corona in het ziekenhuis beland. Maar dat is geen reden tot zorgen, zegt RIVM-topvrouw Susan van den Hof in gesprek met NU.nl.

Het RIVM ziet dat het coronavirus zich de afgelopen weken "goed heeft verspreid" in de regio's waar veel carnaval gevierd werd. In het rioolwater werden in zuidelijke en oostelijke provincies veel meer virusdeeltjes aangetroffen. Ook de Infectieradar wijst erop dat het virus veel meer rondging in de carnavalsregio's.

"Het speelt ook mee dat mensen in het zuiden al een tijdje terug zijn van de voorjaarsvakantie. Die kunnen het virus hebben meegenomen van wintersport", zegt Van den Hof, hoofd van het Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten bij het RIVM. "Of dat ook geldt voor mensen in het midden en noorden van Nederland, zien we nog niet in de cijfers. Maar de stijging is een zeer aannemelijk effect van carnaval in de regio's waar dat gevierd wordt."

Het RIVM had de carnavalsgolf al wel verwacht. Het instituut maakt zich mede daarom geen zorgen over de toename van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis. Ook die lijkt sneller te gaan in de zuidelijke provincies.

"Ziekenhuisopnames lopen altijd achter bij besmettingen", benadrukt Van den Hof. "De instroom van nieuwe patiënten is ongeveer gelijk aan vorige golfjes. Als je kijkt naar de totale bezetting, is die nog veel lager dan in oktober en november."

Dat mensen mét corona in het ziekenhuis liggen, betekent niet per se dat ze dóór corona in het ziekenhuis liggen. "Een derde van de mensen die nu met corona in het ziekenhuis liggen, ligt daar ook echt dóór corona. Anderen liggen daar omdat ze bijvoorbeeld een bot gebroken hebben, en testen vervolgens positief. Nog eens een derde ligt er vanwege onderliggende aandoeningen, die beïnvloed worden door corona."

'Impact blijft verder afnemen'

Volgens het RIVM krijgen we in Nederland elke twee tot drie maanden nog te maken met een (kleine) besmettingsgolf. Maar de impact van die golven wordt steeds minder. "We verwachten zeker nog nieuwe golven. We hebben vorig jaar gezien dat dat ook in de zomer nog mogelijk is. Het is niet te voorspellen hoe hoog die golven zullen zijn, maar we verwachten dat de impact steeds kleiner wordt", zegt Van den Hof.

Dinsdag maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend dat er de afgelopen dag 210 nieuwe patiënten met corona werden opgenomen in het ziekenhuis. Dat is het grootste aantal sinds 31 maart vorig jaar. Maar Van den Hof wijst erop dat de situatie toen ook al heel anders was dan de golven daarvoor.

"Op dat moment waren er minder vaccinatierondes geweest, en minder mensen met een recente besmetting. De bescherming tegen ernstige ziekte is nu nog beter dan een jaar geleden. We zien bovendien dat de piek van de besmettingen nu alweer in zicht is, en mogelijk zelfs al geweest is. Dat zal binnenkort dus ook gelden voor de ziekenhuisopnames. We moeten niet met een liniaal de trend doortrekken."

'Heel ander beeld dan tijdens eerdere golven'

Het virus blijft wel een risico voor kwetsbare mensen. Het Outbreak Management Team (OMT) ziet graag dat de adviezen die nog gelden voor corona breder getrokken worden voor alle virussen. Dat houdt in dat mensen bij klachten thuisblijven, of die nou veroorzaakt worden door corona of bijvoorbeeld griep.

"We merken dat mensen door corona zich er meer van bewust zijn wanneer ze besmettelijk zijn. Ook griep is gevaarlijker voor kwetsbare mensen, dus ga niet bij hen op bezoek als je klachten hebt", zegt Van den Hof.