Flinke toename coronapatiënten in ziekenhuizen, drukker op de ic dan verwacht

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is maandag opgelopen tot 907. Dat is het hoogste niveau sinds 19 oktober vorig jaar. Het overgrote deel van de patiënten ligt op een verpleegafdeling, maar nu is ook op de intensive care een flinke toename te zien.

Dat komt naar voren uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Sinds vrijdag steeg het aantal opgenomen patiënten netto met 139.

Het is vooral druk op de verpleegafdelingen. Binnen een maand tijd is het aantal coronapatiënten daar van ongeveer 300 naar 859 gestegen. Dit zou in de komende weken kunnen stijgen naar ruim boven de duizend, heeft het LCPS uitgerekend.

De situatie op de intensive cares voor mensen met COVID-19 was lange tijd stabiel, maar ook daar is nu een flinke toename te zien. In twee weken tijd is het aantal patiënten daar van ongeveer twintig naar bijna vijftig gestegen. Dat is meer dan verwacht. Het LCPS ging er vorige week nog van uit dat de ic's half maart bijna veertig mensen met corona zouden herbergen.

Mensen opgenomen als gevolg van coronabesmetting

In de afgelopen dag zijn 191 nieuwe coronapatiënten in een ziekenhuis beland. Dat is de hoogste instroom sinds half oktober. In de afgelopen zeven werkdagen zijn gemiddeld 156 coronapatiënten per dag opgenomen. Dat is 50 procent meer dan in de zeven werkdagen ervoor.

Het LCPS maakt in de cijfers geen onderscheid tussen mensen die zijn opgenomen als direct gevolg van hun coronabesmetting, en mensen die andere gezondheidsklachten hadden en toevallig ook besmet bleken. Het RIVM heeft dat onderscheid wel en ziet dat er daadwerkelijk meer mensen vanwege de coronabesmetting worden opgenomen.