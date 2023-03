Poliklinieken Amsterdam en Rotterdam stoppen grotendeels met postcovidzorg

In Amsterdam is nog maar een van de vier postcovidklinieken open. Het Erasmus MC is gestopt met een gespecialiseerd postcovidprogramma, waardoor het nog maar weinig kan doen voor mensen die langdurige klachten hebben na corona.

Longarts Leon van den Toorn van het Erasmus MC betreurt het dat ziekenhuizen deze groep steeds vaker moeten teleurstellen. "Ze worden in de kou gezet", zegt hij tegen NU.nl. Er zijn naar schatting tien- tot honderdduizenden postcovidpatiënten in Nederland.

Artsen en onderzoekers willen graag dat minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) instemt met een langdurig en gecentraliseerd onderzoek naar de ziekte. Maar vooralsnog wacht de minister af. Eerder zei Kuipers te willen onderzoeken of Nederland zich kan aansluiten bij grote onderzoeken in het buitenland.

Nu lopen onderzoekers en artsen tegen het probleem aan dat er nog geen bewezen behandeling tegen postcovid bestaat. Als die er wel was, dan was financiering waarschijnlijk ook geen probleem geweest. Dat maakt het voor zorgverzekeraars aanlokkelijker om met hogere vergoedingen te komen.

Zolang er niet meer onderzoek gedaan kan worden, gaat die behandeling er ook niet komen, geeft Van den Toorn aan. "Nu komen we met z'n allen niet verder. Dat is heel frustrerend, voor patiënt en dokter", zegt hij. Ook is er geld nodig om de patiënten volgens hem beter in beeld te krijgen. Een centrale registratie voor mensen met postcovid in Nederland is er op dit moment niet.