Onderzoek naar mogelijke nalatigheid Italiaanse oud-premier bij start pandemie

Justitie in de Noord-Italiaanse stad Bergamo is begonnen met een onderzoek naar voormalig premier Giuseppe Conte. Er wordt onderzocht of Conte nalatig heeft gehandeld toen Bergamo in 2020 als eerste Italiaanse stad met het coronavirus te maken kreeg.

Het onderzoek is gericht op de beginfase van de coronapandemie. Eind februari 2020 werden in de Noord-Italiaanse regio Lombardije, waar Bergamo in ligt, de eerste coronabesmettingen op Europese bodem vastgesteld. Dat was de start van de pandemie in Europa, die de regio Lombardije hard zou treffen.

Conte was destijds premier van Italië en wordt ervan beschuldigd toen niet snel genoeg actie te hebben ondernomen. Met betere voorzorgsmaatregelen en sneller ingrijpen hadden mogelijk duizenden sterfgevallen voorkomen kunnen worden, zegt justitie.

Coronapatiënten zouden zijn overleden doordat niet op tijd zogenoemde rode zones waren ingesteld. Dat zijn zwaar getroffen gebieden waar mensen niet in of uit mogen. De ernst van de pandemie werd onvoldoende ingezien en dat had dramatische gevolgen. Uiteindelijk overleden in Italië 188.000 mensen aan de gevolgen van het virus.

Ook tegen achttien andere politici en topfunctionarissen worden juridische stappen ondernomen. Het gaat om onder anderen ex-minister van Volksgezondheid Roberto Speranza en de leider van de regio Lombardije.