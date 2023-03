FBI-directeur denkt dat coronavirus in een Chinees laboratorium ontstond

De FBI zegt dat het coronavirus zeer waarschijnlijk is ontstaan in een Chinees laboratorium. Volgens directeur Christopher Wray is de pandemie begonnen nadat het virus was ontsnapt uit een onderzoeksfaciliteit in de Chinese stad Wuhan.

"De FBI is al langere tijd van mening dat de pandemie waarschijnlijk is begonnen met een mogelijk incident bij een laboratorium in Wuhan", zei Wray in gesprek met FOX News. "We hebben het dan over een mogelijk lek bij een onderzoeksinstituut van de Chinese regering."

Wray voegde daaraan toe dat het onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus nog loopt en dat hij geen verdere details kon delen.

The Wall Street Journal meldde maandag dat het Amerikaanse ministerie van Energie in een geheim rapport de conclusie trekt dat het virus zeer waarschijnlijk uit een Chinees laboratorium komt. Het departement schrijft in het rapport wel dat er "weinig bewijs" voor die conclusie is.

De overtuigingen van Wray worden niet gedeeld door andere inlichtingendiensten en wetenschappelijke instanties. Volgens de meeste inlichtingendiensten is het scenario dat het virus is overgesprongen van dieren - waarschijnlijk vleermuizen - naar mensen de meest waarschijnlijke verklaring. Onder meer de CIA heeft nog geen standpunt ingenomen over de mogelijke herkomst van het virus.

Persvoorlichter John Kirby van het Witte Huis benadrukte maandag dat de verschillende inlichtingendiensten het niet eens zijn over de oorsprong van het virus. "Er is nog geen definitieve conclusie. Het gaat hier nog steeds om mogelijke verklaringen. Wat de president wil, zijn feiten."

Geen bewijs dat coronavirus in laboratorium ontstond

Wray is sinds 2017 de directeur van de FBI. Hij werd aangesteld door toenmalig president Donald Trump. Die claimde tijdens zijn presidentschap meerdere keren dat het coronavirus ontstond in een Chinees laboratorium. Trump noemde corona onder meer "het Chinese virus", maar leverde nooit bewijs voor zijn bewering.

Begin 2020 - vlak voor het begin van de wereldwijde pandemie - stelden wetenschappers al dat er geen enkel bewijs is dat het virus "geen natuurlijke oorsprong" heeft. Dat deden ze in een gezamenlijke verklaring in het medische tijdschrift The Lancet.

De WHO concludeerde in maart 2021 dat de coronapandemie ontstond nadat het virus op een markt in Wuhan van een vleermuis was overgesprongen naar de mens. Mogelijk zaten daar nog andere dieren tussen. De onderzoekers noemden de mogelijkheid dat het virus uit een laboratorium was gelekt "extreem onwaarschijnlijk".

Het onderzoek van de WHO kreeg de nodige kritiek. De wereldgezondheidsorganisatie zou niet kritisch genoeg hebben gekeken naar de mogelijke rol van China. Ze doet nog altijd verder onderzoek naar de oorsprong van het virus.