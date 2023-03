Wat wil jij weten over langdurige covid? Stel hier al je vragen

Corona is nu endemisch, vindt het OMT: het kan op dezelfde manier worden behandeld als de griep. Testen en isolatie is dus niet meer nodig. Zorgwekkend, vinden patiënten met langdurige covid. Die zijn vaak nog lange tijd geveld door deze ziekte, waar nog maar weinig over bekend is. Wat wil jij nog weten over langdurige covid?

Wat is langdurige covid? Volgens het RIVM houden sommige mensen langdurig klachten nadat ze COVID-19 hebben gehad. Dit kan maanden of zelfs jaren aanhouden. Dat wordt long covid, langdurige covid of postcovid genoemd. Voorbeelden van langdurige gezondheidsklachten na corona zijn vermoeidheid, benauwdheid en pijn.