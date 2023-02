'Vaccinatie-OMT' vindt nieuwe ronde coronaprikken dit voorjaar niet nodig

Het OMT was gevraagd om te onderzoeken of iedereen dit voorjaar opnieuw een coronaprik moet kunnen halen.

Het doel van zo'n prikronde is ervoor zorgen dat iedereen weer goed beschermd is tegen COVID-19. Maar bijna iedereen in Nederland heeft al antistoffen tegen het coronavirus door eerdere prikken of een besmetting. Ook worden mensen door de huidige coronavirusvarianten minder ziek. De prik zou dus over het algemeen maar voor een beetje extra bescherming zorgen.