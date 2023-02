Corona volgens OMT nu een alledaagse infectie: 'Schrap testen en isolatie'

Het Outbreak Management Team (OMT) zegt dat corona in ons land een endemische fase heeft bereikt. Dat betekent dat het coronavirus op dezelfde manier behandeld kan worden als bijvoorbeeld een griepvirus. Daarom adviseert het OMT ook de laatste coronaregels, waaronder testen en isolatie, te schrappen.

Op dit moment wordt nog geadviseerd om je te laten testen bij klachten en in isolatie te gaan als de coronatest positief is. Maar die maatregelen moeten zo veel mogelijk gelijk worden gesteld aan "generieke maatregelen" die gelden voor andere luchtweginfecties, vindt het OMT. "Ook bij deze gelden immers hoest- en handhygiëne, en thuisblijven als men zich niet fit en ziek voelt."

Daarom vindt het OMT het niet meer nodig om op grote schaal mensen te testen op het coronavirus. Risicogroepen kunnen nog wel altijd een zelftest of via hun arts een reguliere test doen. Dat betekent ook dat de teststraten van de GGD's kunnen worden afgeschaald. Maar het OMT wil wel dat de GGD's weer kunnen opschalen als dat nodig blijkt.

Zorgmedewerkers hoeven in principe ook geen mond-neusmasker meer te dragen als ze binnen 1,5 meter van een patiënt komen. "Dat is in de huidige epidemiologische fase over het algemeen niet meer nodig."