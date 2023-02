WHO zet onderzoek naar oorsprong corona wél voort, al werkt China niet mee

De WHO gaat wél verder met het onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Topman Tedros Adhanom Ghebreyesus spreekt een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Nature tegen. Daarin werd gemeld dat de wereldgezondheidsorganisatie de studie had gestaakt.

Wel bevestigt hij dat het onderzoek wordt gehinderd door de minimale bijdrage van China. "Zeven weken geleden heb ik nog een brief gestuurd naar een topfunctionaris in China met de vraag om medewerking", zei Tedros woensdag. "Neem van mij aan dat we blijven aandringen tot we antwoorden krijgen."

In het dinsdag gepubliceerde artikel van Nature vertelden wetenschappers hoe het onderzoek vastliep na wederzijdse beschuldigingen van de Chinese en Amerikaanse overheid. WHO-epidemioloog Maria Van Kerkhove verklaarde in het blad dat politici overal ter wereld "de vooruitgang van het onderzoek belemmerden".

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde eerder boos op verhalen dat het gegevens had achtergehouden en benadrukte dat het land "informatie en updates over het traceren van de oorzaak" aan de WHO had overhandigd.

Virus sprong waarschijnlijk over van vleermuizen op mensen

De toenmalige Amerikaanse president Donald Trump beweerde vroeg in de coronapandemie dat het virus afkomstig was uit een Chinees laboratorium. China wees juist met de beschuldigende vinger naar de Verenigde Staten.

Het WHO-onderzoeksteam publiceerde in 2021 een rapport over de eerste fase van het onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Daarin werden vier mogelijke scenario's geschetst. Het aannemelijkste scenario is dat het virus oversprong van vleermuizen op mensen, mogelijk met nog een ander dier ertussen.

De tweede fase van het onderzoek moest vaststellen wat er precies is gebeurd. Volgens Nature had de WHO dat plan opgegeven.