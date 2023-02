RIVM-data voor onderzoek naar oversterfte kunnen wél worden opgevraagd

De RIVM-data die nodig zijn voor onderzoek oversterfte tijdens de coronapandemie, hadden gewoon opgevraagd kunnen worden. Dat zegt privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maandag.

De overheid wil onderzoek laten doen naar de sterftecijfers tijdens de pandemie. In sommige periodes stierven meer mensen dan te verwachten was, maar het is nog niet duidelijk waardoor dat kwam. Een groep wetenschappers onderzoekt daarom in opdracht van de overheid of dat bijvoorbeeld te maken heeft met uitgestelde zorg of psychische problemen.