Coronapandemie is officieel geen wereldwijde noodsituatie meer

Gezondheidsorganisatie WHO beschouwt de coronapandemie niet meer als een wereldwijde noodsituatie. De organisatie gaf het hoogste alarmniveau drie jaar geleden af, maar dat komt nu ten einde. Dankzij de vaccins kan de corona-uitbraak onder controle gehouden worden.

WHO-experts beoordelen iedere drie maanden de noodtoestand en de epidemiologische situatie, waarna zij advies uitbrengen aan topman Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hij heeft het laatste woord over het afschalen van het alarmniveau en maakte het besluit vrijdag op een persconferentie bekend.

In januari besloot de WHO nog om corona een internationale noodsituatie te blijven beschouwen . Toen stelde de organisatie dat als de noodstatus binnenkort wel zou worden opgeheven, dat op een voorzichtige en verantwoorde wijze moet gebeuren.

Tedros ziet de afschaffing als een moment om te vieren, maar ook voor bezinning. "COVID-19 heeft diepe littekens in onze wereld achtergelaten, en blijft die achterlaten. Die littekens moeten dienen als een permanente herinnering aan het potentieel voor nieuwe virussen om op te duiken, met verwoestende gevolgen."

De Europese Commissie is blij "na 38 maanden" weer vooruit te kunnen kijken. "Maar COVID-19 is als mondiaal gevaar voor de gezondheid niet voorbij", waarschuwt verantwoordelijk Eurocommissaris Stella Kyriakides. Het inenten van kwetsbare mensen gaat daarom door. Ook moet het virus in de gaten worden gehouden en moet de wereld zich voorbereiden op nieuwe soortgelijke bedreigingen.