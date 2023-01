Gezonde kinderen tot elf jaar krijgen vanaf eind februari geen coronavaccin meer

Gezonde kinderen van vijf tot elf jaar kunnen vanaf 23 februari geen coronaprik meer halen. Kinderen met een verhoogd medisch risico krijgen het vaccin nog wél aangeboden.

MIS-C is een ernstige ontstekingsreactie in de vitale organen die kinderen in zeer zeldzame gevallen kunnen oplopen bij een eerste coronabesmetting. De aandoening was een belangrijke reden om kinderen alsnog tegen corona te vaccineren.