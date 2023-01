China meldt na versoepelingen 60.000 coronadoden in een maand tijd

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

In China zijn 60.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus sinds de strenge coronamaatregelen in het land zijn opgeheven begin december. Dat melden de Chinese gezondheidsautoriteiten. Hoewel de cijfers nog steeds onbetrouwbaar zijn, valt de forse stijging ten opzichte van eerder gemelde cijfers op.

Het gaat alleen om het aantal doden dat is geregistreerd in ziekenhuizen tussen 8 december 2022 en 12 januari van dit jaar. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. China wordt internationaal bekritiseerd, omdat het systematisch minder aan corona gerelateerde sterfgevallen meldt dan er daadwerkelijk zijn.

Peking heeft de criteria om een overlijden aan corona toe te schrijven aangepast, waardoor dit minder snel gebeurt. Dit kwam het land op kritiek te staan van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De Chinese autoriteiten maakten de afgelopen maand steeds melding van vijf doden of minder per dag.