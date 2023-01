Bedrijf moet Staat 43 miljoen euro terugbetalen vanwege te slechte mondkapjes

Delen via E-mail

Een bedrijf uit Heerhugowaard moet de Nederlandse Staat 43 miljoen euro terugbetalen omdat het mondkapjes heeft geleverd die van slechte kwaliteit waren. Dat heeft de rechtbank in Noord-Holland eind vorig jaar bepaald, schrijft het AD

De Staat kocht in maart 2020 achttien miljoen mondkapjes bij O2 Health. De Staat had heel snel veel mondkapjes nodig.

In de daaropvolgende maanden werden inderdaad mondkapjes geleverd aan de Staat, maar dat bleken er veel minder dan afgesproken. Daarnaast ontdekten de inspecteurs van de Staat dat een groot deel van de beschermingsmiddelen niet voldeed aan de kwaliteitseisen.

Nadat de Staat en 02 Health een paar maanden hadden geprobeerd de problemen samen op te lossen, besloot de Staat de afspraken met het bedrijf in mei 2021 te ontbinden. De Staat wilde dat het bedrijf een groot deel van het betaalde voorschot (43 miljoen euro) zou terugbetalen.

De zaak kwam eind 2022 voor de rechter. O2 Health wilde het geld namelijk niet terugbetalen omdat de afspraak was om snel zo veel mogelijk mondmaskers te leveren. En dat heeft het bedrijf gedaan. Ook voldeden de mondkapjes volgens O2 Health over het algemeen wél aan de kwaliteitseisen en was de controle van de overheid "niet zorgvuldig". Volgens het bedrijf mocht de Staat daarom de afspraken niet ontbinden.